Ucraina, Germania invia patriot a Kiev. Cosa dice Zelensky

La Germania invierà un ulteriore sistema di difesa aerea Patriot in Ucraina per rafforzare le sue forze armate in difficoltà e aiutarle a respingere l’aumento degli attacchi aerei russi. L'ha fatto sapere il ministero della Difesa da Berlino. «A causa dell’aumento degli attacchi aerei russi contro l’Ucraina, il governo tedesco ha deciso di rafforzare ulteriormente la difesa aerea ucraina», si legge in una nota.

Volodymyr Zelensky ringrazia Olaf Scholz per l’invio di un altro sistema di difesa aerea Patriot ed esorta i leader di altri Paesi alleati a «seguire il suo esempio». In un post su X, il presidente ucraino ha scritto: «Ho avuto un colloquio importante e produttivo con il cancelliere, al quale sono grato per la decisione di fornire all’Ucraina un ulteriore sistema di difesa aerea Patriot, nonché missili di difesa aerea per i sistemi esistenti». «Grazie, Olaf, per la tua leadership - ribadisce Zelensky - Si tratta di una vera dimostrazione di sostegno all’Ucraina in un momento critico. Invito tutti i leader dei Paesi partner a seguire l’esempio». Il presidente dice poi di aver discusso anche della prossima Conferenza per la ricostruzione dell’Ucraina a Berlino, che si terrà nelle prossime settimane, e di aver informato Scholz dei preparativi per il vertice della pace che si terrà in Svizzera a giugno: «Sono grato al cancelliere per la sua disponibilità a rendere il vertice un grande successo».