Ue pronta alla guerra con la Russia? I numeri dell'esercito nel documento top-secret

Una possibile guerra diretta tra la Nato e la Russia riguarda molto da vicino l’Europa, che si sta già preparando a questa eventualità. Il Foglio racconta di un documento segreto “formato da tre colonne. Nella prima è elencato il numero dei militari attualmente in servizio in ciascun paese membro dell’Unione europea. Nella seconda colonna è elencato il numero di riserve militari, utilizzabili all’occorrenza. Nella terza colonna sono indicati i numeri relativi alle forze militari complessive che ciascun paese dovrebbe avere a disposizione nel caso in cui l’Europa fosse chiamata a sostenere uno sforzo bellico”. In totale si tratta di 1.368.510 militari in servizio attivo, 1.277.980 riservisti (di cui 18.300 in Italia). Facendo una rapida somma si arriva alla complessiva forza militare da poter utilizzare in caso di conflitto: 2.646.440 soldati. Cifra ben distante dai 3.154.000 (3.708.000 paramilitari compresi) della Russia.

E il quotidiano diretto da Claudio Cerasa analizza così la situazione alla luce del documento segreto: “I paesi europei, salvo qualche eccezione, hanno deciso di fare una scommessa precisa e hanno scelto di sottovalutare l’allarme lanciato dalla Nato relativo alla possibilità che la minaccia russa possa essere estesa nel tempo anche a paesi diversi dall’Ucraina. Non succede. Ma se succede, che succede se non siamo pronti?”.