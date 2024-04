Gaza, dubbio tremendo sugli ostaggi: Hamas non riesce a trovarne 40 per l'accordo

10 aprile 2024 a

Hamas ha dichiarato di non essere al momento in grado di identificare e rintracciare i 40 ostaggi israeliani necessari per la prima fase dell’accordo del cessate il fuoco. A riportarlo è la Cnn, citando due fonti, una delle quali israeliana, che sollevano i timori che il numero degli ostaggi morti sia superiore a quello finora noto. Secondo la proposta dei negoziatori nelle prima sei settimane di tregua, Hamas dovrebbe rilasciare 40 ostaggi, tra i quali donne, uomini anziani e malati, in cambio della scarcerazione di centinaia di detenuti palestinesi. Ma secondo le fonti della tv americana, i terroristi palestinesi hanno detto ai mediatori internazionali, Qatar e Egitto, di non avere 40 ostaggi in vita che corrispondono a questi criteri.

Secondo una delle due fonti dell’emittente, l’incapacità, o la non volontà, di Hamas di dire ad Israele quali ostaggi sarebbero rilasciati, vivi, è il principale ostacolo alla realizzazione dell’accordo. Con Hamas apparentemente non in grado di rintracciare 40 ostaggi che rientrano nelle categorie fissate, gli israeliani stanno spingendo affinché nella prima fase vengano rilasciati anche ostaggi maschi più giovani, compresi i militari, precisa la fonte israeliana.

Durante questi mesi di negoziati dall’ultimo cessate il fuoco, Israele ha ripetutamente chiesto una lista degli ostaggi e notizie sulle loro condizioni. Hamas da parte sua ha sostenuto di aver bisogno di una sospensione dei combattimenti per essere in grado di rintracciare e riunire gli ostaggi, lo stesso argomento usato a novembre quando entrò in vigore la prima tregua durata una settimana. La maggioranza dei quasi 100 ostaggi che si ritengono ancora in vita si ritiene che siano militari dell’Idf o giovani uomini. Hamas intende tentare di usare questo gruppo in una fase successiva dei negoziati per cercare di negoziare più concessioni, compreso il rilascio di prigionieri palestinesi più importanti e la cessazione completa della guerra a Gaza.