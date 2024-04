Mar Rosso, anche il sistema di difesa di Israele si attiva: abbattuto un drone

10 aprile 2024 a

a

a

Il conflitto in Medio Oriente ha messo a repentaglio gli equilibri internazionali. Le acque del Mar Rosso, poi, sono sempre più mosse. Israele ha abbattuto nella notte un drone, in quello che l’esercito ha descritto come il primo dispiegamento del suo sistema navale di difesa missilistica Iron Dome. Le forze di Tel Aviv hanno affermato che una nave da guerra Corvette ha abbattuto il drone mentre volava verso est, vicino alla città meridionale israeliana di Eilat. L’esercito ha pubblicato un filmato aereo sgranato del missile che entra in contatto con un velivolo. Il lancio del drone non è stato rivendicato. Il sistema di difesa israeliano, chiamato C-Dome, è una versione navale dell’Iron Dome, utilizzato negli ultimi dieci anni per abbattere i razzi lanciati dalla Striscia di Gaza.

Missili balistici contro una petroliera cinese, gli Houthi: "Non è una tregua"

Gli Houthi, intanto, hanno comunicato domenica di aver lanciato "cinque attacchi contro navi israeliane, britanniche e statunitensi" nel Mar Rosso in tre giorni. Secondo quanto dichiarato dal portavoce degli insorti appoggiati dall’Iran, il generale di brigata Yahya Saree, il gruppo continuerà a "impedire la navigazione israeliana nel Mar Rosso, nel Mar Arabico e nell’Oceano Indiano fino a quando non cesserà l’aggressione nella Striscia di Gaza". Saree ha evidenziato che "queste operazioni rappresentano sia una risposta all’oppressione del popolo palestinese sia all’aggressione statunitense e britannica contro il nostro Paese".

Legame a doppio filo Iran-Houthi: la "nave spia" e quel generale segnalato

Anche le Forze armate statunitensi hanno distrutto sistemi di difesa aerea e droni delle milizie yemenite filoiraniane Houthi nell’area del Mar Rosso. Lo ha reso noto il Comando centrale delle Forze armate Usa (Centcom) tramite un messaggio pubblicato su X (Twitter). Le forze Usa hanno rivendicato in particolare la distruzione di due missili pronti al lancio e di un drone lanciato dallo Yemen verso il Mar Rosso.