Israele-Hamas, come stanno andando davvero i negoziati. La soffiata egiziana

Doccia gelata nella speranza, durata bene poco, di un progresso nei negoziati tra Israele e Hamas al Cairo. La prospettiva di un'intesa, addirittura definita imminente, era stata ventilata da una fonte dell’intelligence egiziana, informata sui colloqui al Cairo, ma tanto Israele che i palestinesi hanno smentito. «Non vediamo ancora un accordo all’orizzonte. La distanza tra le parti è ancora grande e finora non c’è stato nulla di sostanziale», hanno riferito fonti del governo israeliano rilanciate da Canale 12 e Yedioth Ahronoth. Linea analoga a Gaza.

Una fonte informata di Hamas ha detto ad Al-Jazeera che non ci sono progressi e che Israele non ha risposto a nessuna delle richieste dell’organizzazione islamista. «Tutti i tentativi e gli sforzi dei mediatori per raggiungere un accordo si sono scontrati con l’ostinazione israeliana», ha rincarato la dose una fonte delle fazioni palestinesi parlando con l’emittente libanese Al-Mayadeen. «Al momento non si registrano progressi. Se ce ne saranno, lo annunceremo attraverso i canali ufficiali. Hamas è ferma nelle sue richieste, tra le quali un cessate il fuoco, il ritiro israeliano dalla Striscia di Gaza, l’ingresso di aiuti, il ritorno degli sfollati di Gaza e uno scambio di prigionieri», il resto del discorso. Gli 007 egiziani sembrano aver preso un granchio.