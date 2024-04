Regno Unito, bufera per il mega parco solare davanti al "rifugio" di re Carlo

Alessandra Zavatta 06 aprile 2024 a

Un gigantesco parco solare spunterà davanti Highgrove, la tenuta di campagna dove re Carlo amava rifugiarsi con Lady Diana quando era ancora principe del Galles. E dove sono cresciuti i principi William e Harry. Il Lime Down Solar Park si estenderà su duemila acri di campagna e avrà una capacità di 500 megawatt. Fornirà energia elettrica a centoquindicimila abitazioni nel Wiltshire e nel vicino Gloucestershire. Ma gli abitanti dei villaggi attorno ad Highgrove sono contrari. Hanno promosso una petizione e raccolto, al momento, ottomila firme. “Uno scempio per il panorama”, hanno raccontato al Times. La vicina di casa del monarca sostiene invece il piano di sviluppo.

I documenti rivelano che la maggior parte del parco solare dovrebbe essere costruita a sud di Malmesbury, nel Wiltshire settentrionale, e su parte della tenuta di cinquantaduemila acri del Duca di Beaufort. L’ex moglie Tracy Somerset, attrice e ambientalista che vive ancora nella magione di famiglia, si oppone al progetto: “I pannelli solari dovrebbero essere sistemati sui tetti, lungo le autostrade e nelle aree industriali. La terra dovrebbe essere destinata alle colture, non ai profitti di pochi proprietari terrieri e investitori”. I campi dove verranno posati pannelli solari e accumulatori sono riservati alla produzione agricola, non sono incolti. Da Highgrove la battaglia si sta allargando all’intero Regno Unito. Gli autori della petizione vorrebbero “proibire i mega impianti solari superiori a 50 megawatt”.

Re Carlo, dal canto suo, non s’è pronunciato. Il monarca è da sempre vicino alle battaglie ambientaliste. Ma forse avere ad un tiro di schioppo della villa dove ora si riposa con la nuova moglie, la regina Camilla, è un’altra cosa. Il sovrano è così affezionato alla tenuta, acquistata nel 1980, tanto da averne disegnato i giardini. E tantissime sono le fotografie rilasciate dalla Casa reale della vita di Carlo in questo angolo incantato delle Costwalds, le colline smeraldo che da Oxford scendono verso il Somerset, disseminate di villaggi fuori dal tempo e dal 1966 tutelate come “area di straordinaria bellezza”.