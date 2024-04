Kate Middleton, i genitori nell'occhio del ciclone: "Bancarotta" e "debiti da saldare"

05 aprile 2024 a

Kate Middleton, dopo aver annunciato che le è stato diagnosticato un cancro, è sparita dai radar per cercare di curarsi in un ambiente sereno e lontano dal calmore delle telecamere. Ma le difficoltà per la principessa del Galles ora non sembrano solamente legate alla battaglia della malattia. Secondo una notizia dell'ultima ora, infatti, a preoccupare la futura regina sarebbero anche i genitori. Stando a quanto riporta il Mirror, Carole e Michael Middleton sono in bancarotta e incapaci di saldare i debiti contratti nel corso degli anni con la loro azienda di famiglia, la Party Pieces. Il quotidiano britannico ha scritto che la coppia deve circa 260.000 sterline alla società Interpath Advisory, quella che ha il compito di gestire l'insolvenza dell'azienda.

Cifra, questa, a cui si devono aggiungere altri due milioni e mezzo che i creditori continuano a richiedere con forza. La vicenda, in realtà, non è nuova. Questi ultimi hanno già dato il via a proteste in passato, arrivando a tappezzare l'intera contea di Blackbury, dove abitano i Middleton, con manifesti carichi di accuse. Stando a quanto si apprende, a mettere ko l'azienda della famiglia della futura regina sarebbe stata la pandemia. Dopo le chiusure forzate delle attività e i divieti di assembramento, la Party Pieces è anche caduta sotto un’amministrazione controllata. Poi venduta per 180mila sterline all’imprenditore James Sinclair, Ceo di Partyman, azienda che possiede già diverse società simili alla loro in tutto il mondo.