Reali sotto assedio, ci mancava il principe Andrea. "Dannoso", le foto dopo il film scandalo

In uno dei momenti più delicati della storia recente della corona britannica, con re Carlo e la principessa Kate Middleton che lottano contro un tumore, ci mancava l'uscita del "rinnegato" principe Andrea. Il duca di York, fratello minore del sovrano travolto dagli scandali e allontanato dai ruoli ufficiali, si è fatto fotografare sorridente a cavallo dal Sun nel giorno in cui esce Scoop, il film di Netflix su quella che è stata definita l'intervista della Bbc più devastante per la monarchia britannica.

Il film, interpretato da Rufus Sewell e Gillian Anderson (la star di X Files), segue la disastrosa intervista di Andrea a Newsnight con Emily Maitlis della BBC nel novembre 2019 sul caso Epstein. Un prodotto che è già stato definito dagli esperti "molto dannoso" per la famiglia reale, riporta il tabloid che mostra gli scatti della gita a cavallo nei sentieri intorno al Castello di Windsor che lo mostrano mentre sorride e saluta le persone.

Il film riprende la storia dell'intervista che contiene, secondo vari esperti reali interpellati dal Sun, dichiarazioni "terrificanti", come il fattop che il duca "che non avrebbe potuto fare sesso con la diciassettenne Virginia Giuffre perché, il giorno in cui lei sosteneva che fosse successo, lui era al Pizza Express a Woking per una festa per bambini con la figlia Beatrice". Nell'occasione il figlio della regina Elisabetta aveva "insistito sul fatto che non avrebbe potuto 'sudare copiosamente' come è stato affermato, a causa di una condizione medica che ha detto di aver sviluppato mentre prestava servizio nella guerra delle Falkland come pilota di elicottero della Marina". Non solo. Andrea aveva anche difeso la sua relazione con Epstein, il finanziere morto in circostanze misteriose al centro dello scandalo su prostituzione minorile, rivendicando che conoscere il finanziere aveva avuto "risultati benefici" per lui, ma che lo aveva visto nel 2010 era "porre fine all'amicizia". Il risultato, tuttavia, è stato un danno di immagine "terrificante" per la famiglia reale.