Che Tempo Che Fa, Littizzetto analizza la foto di Kate: "Mano senza anello e forse..."

Se ne è parlato molto e se ne parla ancora. La foto ritoccata e pubblicata da Kate Middleton ha scatenato un vero e proprio polverone. Con l'intento di mettere a tacere chi ha alimentato teorie strampalate e supposizioni non veritiere, la principessa del Galles ha postato sui social uno scatto che la ritrae in compagnia dei suoi figli. Quando le attente agenzie di stampa hanno notato strani dettagli di mancati allineamenti, poi, ha fatto mea culpa, ammettendo di averci messo mano. Se qualcuno ha gridato allo scandalo, ritenendola una mossa inammissibile per una figura reale; qualcun altro ha ritenuto scorretto addossare la colpa alla futura regina, considerando che niente a Palazzo è fatto in piena autonomia e senza consultare chi di dovere. A Che Tempo Che Fa, Luciana Littizzetto ha lanciato l'argomento sul tavolo del dibattito.

"Quando torna in pubblico". Kate Middleton: ora c'è la data

Con l'acuta ironia che la contraddistingue, la comica torinese ha detto la sua sul "foto gate" di Kate. "Una volta le principesse passavano guai se limonavano il rospo sbagliato, o se dicevano al popolo affamato di mangiare le brioche, invece adesso se pubblicano una foto photoshoppata": così ha esordito l'ospite fissa di Fabio Fazio. "Perché pare che la faccia sia quella che aveva nella copertina di Vogue, la sua mano non ha l’anello di fidanzamento, e forse non è neanche la sua, è la mano di Gianni Morandi", ha aggiunto, scatenando il plauso e le risate del pubblico e dei telespettatori.