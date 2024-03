Kate Middleton, gli insider svelano: "parlerà pubblicamente della malattia"

18 marzo 2024 a

Kate Middleton potrebbe finalmente rompere il silenzio e parlare del suo stato di salute in un evento pubblico. Questa è l'ultima indiscrezione fatta circolare in merito alla principessa del Galles. Prima l'intervento addominale, poi la foto ritoccata e addirittura le voci di tradimento da parte del principe William. Secondo molti, qualcosa non torna nella narrazione di Kensington Palace e, proprio per questo, potrebbe essere proprio la royal family ad avvertire il bisogno di fare chiarezza in questo mare di teorie e di speculazioni.

Kate, la voce inquietante: "Costretta a portare un sacchetto"

L'ultima inquietante voce è partita dalla seguitissima blogger americana Jessica Reed Kraus, secondo cui la futura regina sarebbe stata sottoposta a una ileostomia. Sulla sua pagina social ha scritto: “La principessa ha subito un intervento chirurgico all’intestino e sta affrontando la convalescenza con un sacchetto. Non volevo condividere quest'informazione su Kate a meno che non fosse stata confermata da almeno una seconda fonte. Ora ho tre conferme". Parole, queste, che spiegherebbero anche la necessità di modificare lo scatto pubblicato in occasione della festa della mamma.

"Mano senza anello e forse...": Littizzetto analizza la foto di Kate

Quando potrebbe tornare a parlare Kate? La prima occasione utile è la domenica di Pasqua, quando potrebbe unirsi alla famiglia per la tradizionale passeggiata a Windsor, verso la Cappella di St George. Il Times ha riportato le parole di persone vicine alla principessa: "Sono apertissimi quando si tratta di interagire con il pubblico e posso vedere uno scenario in cui la principessa potrebbe parlare della sua convalescenza negli impegni" pubblici. "Vogliono essere chiari e più aperti, ma lo faranno quando si sentiranno pronti. Mi aspetto che questo sia il suo orientamento, lo deciderà lei. Non si faranno mettere fretta", ha confessato un amico anonimo.