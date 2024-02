Usa, l'apocalisse nucleare spaziale preoccupa: alleanza con la Cina contro la Russia?

18 febbraio 2024 a

a

a

Il potenziale dispiegamento di un’arma spaziale nucleare russa in grado di distruggere i satelliti preoccupa gli Stati Uniti dopo che le agenzie di intelligence Usa hanno scoperto che la Russia stava lavorando a un nuovo tipo di arma spaziale che potrebbe potenzialmente minacciare migliaia di satelliti commerciali e governativi. Nonostante le incertezze, scrive il New York Times, il segretario di Stato Antony J. Blinken ha sollevato il tema con le sue controparti cinesi e indiane venerdì e sabato a margine della Conferenza sulla sicurezza di Monaco di Baviera.

Biden fulmina Netanyahu su Rafah e sfida Putin: "Responsabile per Navalny"

«Il messaggio di Blinken - scrive il quotidiano Usa - è stato schietto. Qualsiasi detonazione nucleare nello spazio distruggerebbe non solo i satelliti americani, ma anche quelli di Pechino e Nuova Delhi. I sistemi di comunicazione globali crollerebbero, mandandoli in tilt. I detriti di una possibile esplosione si disperderebbero in tutta l’orbita terrestre bassa e renderebbero la navigazione difficile se non impossibile per tutto, dai satelliti Starlink, utilizzati per le comunicazioni Internet, ai satelliti spia». La Casa Bianca cerca alleati per fermare i piani 'extra-terrestri' di Vladimir Putin.