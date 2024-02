Navalny, Biden va allo scontro con Putin: "Il responsabile è lui"

16 febbraio 2024 a

“Per la morte di Alexey Navalny il responsabile è Vladimir Putin”. Lo dice a chiare lettere in una conferenza stampa il presidente degli Stati Uniti, Joe Biden. “Stiamo analizzando le opzioni” ha detto Biden, che ha poi ricordato l’enorme “coraggio” di Navalny che decise di tornare in Russia: “Era la voce della verità. Questa tragedia ci ricorda la posta in gioco in questo momento. Dobbiamo fornire i finanziamenti in modo che l’Ucraina possa continuare a difendersi. La storia guarda alla Camera dei Rappresentanti. Un mancato sostegno all’Ucraina in questo momento critico non verrà mai dimenticato”. “Le parole di Donald Trump sulla Russia sono scandalose. Truman si rivolterebbe nella tomba. Abbiamo un impegno sacro con i paesi Nato”, il resto delle parole del numero uno della Casa Bianca rivolte a Mosca.

Biden ha inoltre chiesto al premier israeliano, Benjamin Netanyahu, un “cessate il fuoco temporaneo. A Gaza ci sono anche ostaggi americani e invito Israele a non attuare un’invasione di terra a Rafah”. Ultimo punto toccato dal presidente è quello dell’allarme lanciato dai giorni scorsi riguardo al fatto che i russi starebbero sviluppando delle armi nucleare spaziali: “Non c’è minaccia nucleare per gli americani. Le informazioni di intelligence riguardano capacità per eventuali attacchi a satelliti. Queste eventuali armi non sono ancora operative, non l’hanno ancora fatto e spero che non lo facciano”.