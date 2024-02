Medio Oriente, l'accusa di Israele: "Centrale di Hamas sotto sede Onu"

10 febbraio 2024 a

Una centrale di intelligence elettronica di Hamas è stata scoperta dalle forze di difesa israeliane sotto la sede centrale dell’Unrwa, l’Agenzia Onu per i rifugiati palestinesi, nella Striscia di Gaza. The Times of Israel riferisce che il centro dati sotterraneo è considerato tra gli asset più importanti del gruppo terroristico per la gestione delle attività di intelligence e per le comunicazioni.

La centrale era nascosta sotto il complesso Onu e nei pressi di una scuola della Unrwa nei pressi di Rimal a Gaza City, collocazione che la poneva al sicuro da qualsiasi attacco israeliano. Un gruppo di giornalisti, tra cui quelli di Times of Israel, sono stati condotti a ispezionare la centrale sotterranea. Israele ha accusato alcuni membri dell’Agenzia delle Nazioni Unite di far parte di Hamas e della Jihad islamica.