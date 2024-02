Gaza, è morta Hind: la bimba intrappolata chiese aiuto al telefono alla Mezzaluna Rossa

10 febbraio 2024 a

a

a

Hind Rajab è morta. Il corpo senza vita della bambina palestinese di 6 anni, scomparsa da quasi due settimane nel mezzo degli scontri a Gaza, è stato trovato insieme a quelli degli altri membri della sua famiglia. Ad annunciarlo è stato Hamas. Arriva quindi la fine sulla speranza di trovare ancora in vita la piccola la cui voce registrata in una drammatica telefonata alla Mezzaluna Rossa era diventata il simbolo del dramma vissuto da decine di migliaia di bambini intrappolati nello scontro tra Israele e le milizie terroristiche. Nelle vicinanze sono stati trovati morti anche due soccorritori della Mezzaluna Rossa Palestinese (PRCS) che erano stati inviati per salvare Hind e i suoi parenti. La PRCS ha accusato gli israeliani di averli uccisi «deliberatamente».

Piano in due fasi di Israele. E l'Egitto sposta i tank lungo il confine

I resti di Hind e dei suoi parenti sono stati ritrovati questa mattina in un’auto vicino a una stazione di servizio nel quartiere di Tel al-Hawa, dopo che i carri armati israeliani si erano ritirati dalla zona all’alba. «Hind e tutti quelli che erano nell’auto sono stati uccisi», ha detto all’AFP suo nonno, Baha Hamada. «Sono stati trovati da membri della nostra famiglia che erano andati a cercare l’auto e l’hanno trovata vicino alla stazione di servizio», una zona precedentemente inaccessibile a causa della presenza militare israeliana. «Hind è stata uccisa dalle forze di occupazione insieme a tutti quelli che erano con lei in un’auto», ha confermato in un comunicato il ministero della Sanità di Hamas.

"Irraggiungibile". La soffiata su Sinwar scatena il panico dentro Hamas

La bambina e altri membri della famiglia stavano attraversando Gaza City quando hanno incontrato dei carri armati che apparentemente hanno aperto il fuoco su di loro. Hind è inizialmente sopravvissuta, come evidenziato da una telefonata alla sua famiglia e alla Mezzaluna Rossa, mentre tutti gli altri nell’auto erano morti. La Mezzaluna Rossa palestinese ha confermato che un centralinista aveva parlato con Hind al telefono, poi ha sentito il rumore degli spari. Da allora nessuno ha più avuto notizie della bambina, né dell’ambulanza della PRCS inviata quel giorno per soccorrerla. «Mentre la loro ambulanza era stata autorizzata ad andare lì per salvare il piccolo Hind, le forze di occupazione israeliane hanno deliberatamente preso di mira la squadra della Mezzaluna Rossa», ha denunciato il PRCS. L’esercito israeliano, da parte sua, non ha risposto alle domande dell’AFP sull’uccisione di un’auto piena di civili, né sulla sorte dei soccorritori.