Israele, unità sotto copertura fa fuori 3 palestinesi in un ospedale di Jenin: le immagini

30 gennaio 2024 a

a

a

Tre palestinesi sono stati uccisi dalle forze israeliane che hanno preso d’assalto l’ospedale Ibn Sina di Jenin, in Cisgiordania. Nella notte, riporta al Jazeera Arabic, un’unità delle forze speciali sotto copertura è entrata nell’ospedale. «Erano vestiti da medici, infermieri e persino da civili. Questa unità comprendeva la polizia israeliana e il personale dell’esercito. Sono saliti al terzo piano dell’ospedale e hanno ucciso tre giovani palestinesi». «Non sembra che ci sia stato alcun tentativo di arrestare questi uomini. Sono stati uccisi mentre dormivano - prosegue l’emittente del Qatar -. Uno di loro era in cura in ospedale da circa tre mesi dopo essere stato ferito dall’esercito israeliano. Due degli uccisi erano fratelli. Uno di loro era legato alle Brigate Qassam, il braccio armato di Hamas. Gli altri due erano legati alla Jihad islamica palestinese».

Nuovo attacco a una base Usa in Siria. E scatta l'allarme escalation

L’esercito israeliano ha fatto sapere che i tre uomini uccisi nell’ospedale erano membri di una «cellula terroristica di Hamas» che pianificava di effettuare attacchi terroristici. Uno degli uomini, aggiunge su Telegram l’Idf, «era stato recentemente coinvolto nella promozione di significative attività terroristiche e si nascondeva» in ospedale. Sono stati uccisi anche due fratelli, si legge nel post. Uno era un membro del battaglione Jenin ed è stato coinvolto in numerosi attacchi terroristici, sostengono i militari israeliani, mentre il secondo era un membro della Jihad islamica ed era anche lui «coinvolto in attività terroristiche nella zona. Per molto tempo, i sospetti ricercati si sono nascosti negli ospedali e li hanno usati come base per pianificare attività terroristiche e compiere attacchi terroristici».