Israele-Hamas, inchiesta sui dipendenti di un'agenzia Onu coinvolti nell'attacco del 7 ottobre

Scossone all’interno dell’Onu. L’Unrwa, l’organizzazione delle Nazioni Unite per i rifugiati palestinesi, ha affermato di aver aperto un’indagine sul presunto coinvolgimento di alcuni suoi dipendenti nell’attacco terroristico del 7 ottobre nel sud di Israele da parte di Hamas. «Le autorità israeliane hanno fornito all’Unrwa informazioni sul presunto coinvolgimento di alcuni dipendenti negli orribili attacchi contro Israele del 7 ottobre. Per proteggere la capacità dell’agenzia di fornire assistenza umanitaria, ho preso la decisione di rescindere immediatamente i contratti di questi membri del personale e di avviare un’indagine per stabilire senza indugio la verità», l’annuncio di Philippe Lazzarini, commissario generale dell’Unrwa.

Il segretario generale delle Nazioni Unite, Antonio Guterres «è stato informato dal Commissario generale» dell’Unrwa «in merito ad accuse estremamente gravi che coinvolgono diversi membri del personale dell’Unrwa negli attacchi terroristici del 7 ottobre in Israele. Il segretario generale è inorridito da questa notizia e ha chiesto a Lazzarini di indagare rapidamente sulla questione e di garantire che qualsiasi dipendente dell’Unrwa che abbia partecipato o favorito ciò che è accaduto il 7 ottobre, o in qualsiasi altra attività criminale, venga immediatamente licenziato e rinviato per un potenziale procedimento penale».

Nel frattempo il governo degli Stati Uniti ha sospeso i finanziamenti all’agenzia. Il Dipartimento di Stato si è detto «estremamente turbato» dalle accuse contro l’Unrwa e ha «temporaneamente sospeso i finanziamenti aggiuntivi» in attesa che vengano prese in esame queste accuse «e i passi che le Nazioni Unite stanno adottando per affrontarle».