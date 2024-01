Aereo russo, spunta una lista di passeggeri: i nomi che scatenano i sospetti

26 gennaio 2024 a

È guerra di propaganda e informazione tra Russia e Ucraina per l'aereo russo Il-76, precipitato mercoledì nella regione di Belgorod. Per Kiev a bordo c'erano armi, per Mosca decine di prigionieri di guerra che stavano tornando a casa dopo uno scambio. "È in corso una decodifica preliminare delle scatole nere per preparare una conclusione tecnica" sull’aereo russo, afferma un portavoce dei servizi di emergenza russo a Ria Novosti. Gli specialisti di un istituto di ricerca hanno iniziato a lavorare per estrarre informazioni dalle scatole nere, ha aggiunto la fonte, il registratore vocale di bordo e un dispositivo per la registrazione dei parametri di volo sono stati consegnati in mattinata per essere esaminati. Tuttavia l’intelligence militare russa ha rifiutato che una commissione internazionale indaghi sullo schianto come invece chiesto dall’intelligence ucraina.

Infanto è iniziata a circolare una presunta lista dei passeggeri del volo, 65 nomi appartenenti a prigionieri ucraini. Le immagini dei due fogli scritti in cirillico vengono rilanciate da diversi account pro-Russia che sottolineano come nell'elenco ci siano anche dei soldati del battaglione Azov. Ma altri utenti, ucraini, affermano che si tratterebbe di una lista falsa o relativa a un altro volo dal momento che al suo interno ci sarebbero molti nomi di soldati già scambiati e ormai in Ucraina da tempo. Il portavoce del Cremlino, Dmitry Peskov, si è rifiutato di commentare le notizie relative alla presunta lista di passeggeri. "No, non ne so nulla", ha detto il portavoce del Cremlino, "non sono nemmeno a conoscenza se queste liste siano state pubblicate ufficialmente da qualche parte".