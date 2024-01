Medio Oriente, Israele bombarda il sud di Gaza: quanti morti

20 gennaio 2024 a

Nella notte tra venerdì e sabato si sono concentrati al Sud di Gaza i bombardamenti delle forze armate israeliane, in particolare nell’area di Khan Younis. Lo riportano i media palestinesi. Secondo l’agenzia di stampa Wafa si sarebbero registrati anche pesanti combattimenti nell’area intorno all’ospedale Nasser e ci sarebbero stati nel complesso 29 morti. Khan Younis è stato l’epicentro delle operazioni di terra israeliane nelle ultime settimane. I combattimenti hanno costretto migliaia di abitanti di Gaza a fuggire dalla zona, molti dei quali già sfollati dai quartieri settentrionali dove Israele ha lanciato la sua offensiva.

Intanto l’attuale conflitto tra Israele e Hamas ha causato a Gaza quasi tre volte più morti che negli ultimi 15 anni messi insieme. Lo rivela un rapporto di United Nations Women, l’ente per la parità di genere dell’organizzazione, secondo quanto riporta Cnn. Le ultime statistiche parlano di più di 24.620 palestinesi uccisi dall’inizio della guerra con Hamas iniziata il 7 ottobre 2023. Il rapporto ha analizzato in particolare l’impatto della guerra sulle donne. Secondo i dati: circa il 70% delle persone uccise sarebbero donne o bambini. Le donne inoltre nella situazione attuale - spiega il rapporto - non dispongono di acqua e servizi igienico-sanitari adeguati, anche per la gestione dell’igiene mestruale, con un impatto negativo sulla salute mentale e fisica. Inoltre i blackout delle comunicazioni e dell’elettricità stanno limitando gravemente i servizi contro la violenza di genere. Complessivamente a Gaza 1,9 milioni di persone (pari all’85% della popolazione totale) sono state sfollate, compreso quello che UN Women stima essere un milione di donne e ragazze, ha affermato l’agenzia. Secondo il Fondo internazionale di emergenza per l’infanzia delle Nazioni Unite ci sono state quasi 20.000 nascite a Gaza durante l’attuale guerra, con molte madri che hanno sofferto o sono morte durante il parto a causa della mancanza di risorse e strutture.