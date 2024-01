Israele-Usa, Biden e Netanyahu non si parlano da tempo: rapporti glaciali

18 gennaio 2024 a

a

a

Rottura totale tra Joe Biden e Benjamin Netanyahu. Da ormai tre settimane non ci sono stati nuovi contatti tra il presidente degli Stati Uniti e il premier di Israele, che non ha alcuna intenzione di ascoltare i suggerimenti della Casa Bianca nella gestione della guerra nella Striscia di Gaza. Questo nonostante un sostegno incondizionato. “Netanyahu sta cercando deliberatamente lo scontro con l’amministrazione Biden perché questa sfida diventerà il suo slogan durante la campagna elettorale, solo io posso resistere alle pressioni americane”, l’analisi di Alon Pinkas, ex consigliere diplomatico di Ehud Barak e Shimon Peres, sul quotidiano Haaretz.

"Risolverò le guerre in Ucraina e Medio Oriente". La promessa di Trump

Come riferisce il Corriere della Sera la spaccatura è sulla richiesta di limitare il numero di vittime civili a Gaza e sul come andrà gestita in futuro la Striscia. “Dopo il voto di novembre, alla Casa Bianca potrebbe tornare l’amico Donald Trump, che pur con umori oscillanti ha sempre sostenuto Netanyahu. L’ostacolare Biden servirebbe anche a questo, aspettare l’invito alla Casa Bianca firmato Trump”, l’analisi del quotidiano sui rapporti ormai inesistenti tra i due leader di Usa e Israele.