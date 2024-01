Israele, Usa in campo: "La causa del Sudafrica a L'Aia è infondata"

11 gennaio 2024 a

a

a

Le affermazioni secondo cui Israele sta commettendo un genocidio a Gaza sono «infondate», e la causa intentata dal Sudafrica è «controproducente». Lo ha detto John Kirby, portavoce del Consiglio di sicurezza nazionale degli Stati Uniti, aggiungendo che l’America continuerà a sostenere Israele in la guerra in corso con Hamas. Riferendosi alla causa intentata dal Sudafrica contro Israele presso la Corte internazionale di giustizia, Kirby ha detto ad Al Arabiya English: «Non c’è assolutamente alcuna indicazione che Israele sia coinvolto in azioni genocide». Nella causa, il Sudafrica accusa Israele di aver commesso un genocidio nella sua guerra a Gaza. Cerca di fermare l’assalto militare israeliano che ha ucciso più di 23.000 palestinesi, quasi la metà dei quali bambini. La Corte internazionale di giustizia (ICJ) ha aperto le udienze oggi, con il Sudafrica che ha presentato le sue argomentazioni il primo giorno. Seguirà domani la risposta di Israele.

"Aiuti a Gaza e ostaggi". Tajani detta la linea: la strategia dell'Italia

Nel frattempo, Kirby ha accusato il leader di Hamas Yahya al-Sinwar di aver iniziato la guerra, aggiungendo che i palestinesi devono ritenerlo responsabile della violazione del cessate il fuoco già esistente il 7 ottobre, quando Hamas ha compiuto un massacro oltre confine in cui secondo Israele sono state uccise 1.200 persone e 240 rapito. Kirby ha aggiunto che l’amministrazione Biden non sostiene una rioccupazione di Gaza da parte dell’esercito israeliano. «Non sosteniamo una rioccupazione di Gaza da parte delle forze militari israeliane; non supportiamo alcuno spostamento forzato del popolo palestinese fuori Gaza perchè quella è casa e loro hanno tutto il diritto di tornare, vivere, lavorare e prosperare lì», ha detto ad Al Arabiya English. «Crediamo che un’Autorità palestinese rinnovata e rivitalizzata possa svolgere un ruolo importante in questa soluzione».