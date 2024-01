Elezioni Usa, la promessa di Trump: "Risolverò guerre in Ucraina e Medio Oriente"

16 gennaio 2024 a

a

a

Se lui fosse stato presidente «la Russia non avrebbe attaccato, Israele non sarebbe stato attaccato», se sarà rieletto risolverà entrambe le guerre «molto velocemente». Donald Trump lo ribadisce nel "discorso della vittoria" che ha fatto a Des Moines, dopo aver vinto i caucus per la nomination repubblicana nell’Iowa.

Se Trump vince in Iowa nessuno lo ferma più: la certezza dell'esperto

Dopo aver definito ancora una volta Joe Biden il «peggior presidente che abbiamo avuto nella storia del Paese», Trump ha aggiunto: «La situazione ucraina è così orribile, la situazione israeliana è così orribile....Le risolveremo, le risolveremo molto velocemente».