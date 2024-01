Israele, eliminato un comandante di Hamas: "Ha guidato l'attacco del 7 ottobre"

01 gennaio 2024 a

Lo Stato di Israele ha avvertito che la guerra contro Hamas continuerà per tutto il 2024. Il portavoce militare israeliano, Daniel Hagari, ha annunciato attraverso un messaggio di Capodanno che alcuni dei 300.000 riservisti dell'esercito si prenderanno una pausa dalla guerra, per prepararsi ai "combattimenti prolungati" che li attendono. L'esercito "deve pianificare in anticipo, comprendendo che saremo chiamati a svolgere ulteriori compiti e guerre per tutto l'anno", ha continuato Hagari. Intanto le forze di difesa di Tel Aviv hanno reso noto di aver ucciso un comandante della Nukhba, la forza di elite di Hamas, con un raid aereo notturno a Deir al Balah, nel centro della Striscia di Gaza. L'uomo, identificato come Adel Msammah, è accusato di aver guidato il 7 ottobre l'attacco contro Kissufim e di aver diretto i suoi uomini contro le comunità israeliane di Be'eri e Nirim. Successivamente Msammah ha guidato combattimenti contro le forze israeliane nella Striscia di Gaza, riferisce l'Idf.

Il nuovo anno, dunque, non sembra portare con sè la fine del conflitto scoppiato in Medioriente. Hamas ha lanciato 27 razzi contro Israele allo scoccare del nuovo anno a mezzanotte. La difesa aera ne ha intercettati diciotto, mentre altri nove sono caduti in luoghi aperti. Questo è quanto riferiscono i media israeliani. Le sirene sono entrate in funzione in diverse località centrali fra cui Rehovot, Ness Ziona, Holon, Lod e Modiin, oltre ad Ashdod e Sderot nel sud. Il rumore della contraerea in azione si è sentito a Tel Aviv. Le brigate Izz ad-Din al-Qassam, braccio armato di Hamas, hanno rivendicato il lancio in un video, affermando che i razzi M90 sono stati lanciati in risposta ai "massacri di civili" compiuti da Israele a Gaza.