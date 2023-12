Israele, irruzione nella "war room" dell'intelligence di Hamas: "Documenti preziosi"

30 dicembre 2023 a

Le forze armate israeliane hanno riferito di aver intensificato le operazioni di terra nel sud di Gaza e di aver fatto irruzione nelle postazioni di Hamas nel cuore della città di Khan Yunis. Tra queste, anche la "war room" dell’intelligence dell’organizzazione terroristica, dove sono stati trovati "documenti preziosi". Intanto, si apprende che oltre 65 milioni di file e circa mezzo milione di documenti, recuperati nelle operazioni nella Striscia di Gaza, vengono analizzati dalle forze di difesa di Tel Aviv per individuare le infrastrutture di Hamas nell’enclave palestinese. Lo ha fatto sapere l’unità per la raccolta di informazioni della direzione dell’intelligence militare dell’Idf (Amshat in ebraico), citata da The Times of Israel.

"L’unità analizza e raggiunge conclusioni e questo migliora l’attività delle forze che combattono nella Striscia di Gaza", sostiene l’Idf. Tra i documenti analizzati dall’unità c’era una mappa, trovata dalla 252esima divisione nell’abitazione di un comandante di Hamas a Beit Hanoun, che mostrava l’ubicazione di alcuni tunnel. La relativa legenda è stata trovata nella casa di un altro esponente di Hamas. Un’altra cartina, che mostrava dove si trovavano altri tunnel, è stata rinvenuta nella residenza di un aiutante del comandante del battaglione Shejaiya di Hamas, Wissam Farhat. Grazie a un altro documento, è stato poi possibile trovare un deposito di esplosivi nell’area di Beit Hanoun, in seguito distrutto dai militari israeliani.

Con la situazione sul campo in costante evoluzione, il premier israeliano, Benjamin Netanyahu, ha parlato dei tre requisiti in un commento pubblicato sul Wall Street Journal. “Una volta che Hamas sarà distrutto, Gaza sarà smilitarizzata e la società palestinese inizierà un processo di deradicalizzazione, Gaza potrà essere ricostruita e le prospettive di una pace più ampia in Medi Oriente diventeranno realtà”, ha scritto.