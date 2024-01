Giappone, sisma di magnitudo 7.5 fa tremare il Paese: allarme rientrato

01 gennaio 2024 a

Grande paura in Giappone, dove un terremoto di magnitudo 7.5, verificatosi al largo della costa occidentale, ha scosso la prefettura di Ishikawa al centro dell'isola di Honsu, una delle più grandi del Paese asiatico. Il sisma è avvenuto intorno alle 8,10 ora italiana, corrispondente alle 16,10 ora locale. La zona interessata si trova a circa 500 chilometri da Tokyo. Le autorità hanno immediatamente invitato la popolazione a lasciare la costa dell'area colpita e hanno emanato un'allerta tsunami, che è scattata anche nell'estremo oriente della Russia e in Corea. Dopo poche ore fortunatamente il "grande allarme tsunami", con la previsione di onde fino a tre metri in un'area larga 300 chilometri dall'epicentro del terremoto, è stato declassato. Il bilancio resta comunque pesante dal punto di vista dei danni. Nella prefettura di Ishikawa alcune abitazioni sono crollate e oltre 30mila persone si trovano senza elettricità, in particolare nelle città di Wajima, Noto e Suzu le più colpite.

Terremoto e tsunami, ci sono vittime. Allerta dalla Corea alla Russia

Secondo i primi ragguagli forniti dai media nipponici ci sarebbero sei persone disperse mentre due persone sarebbero state trovate morte per infarto sotto le macerie di un edificio residenziale crollato. L'ufficio del primo ministro giapponese, Fumio Kishida, ha fatto sapere che non sono stati rilevati danni alle centrali nucleari dell'area interessata mentre risultano esserci problemi per quanto riguarda la fornitura di acqua in diversi luoghi nella prefettura di Ishikawa e interruzioni nel servizio internet oltre a infrastrutture della viabilità danneggiate. Il governo giapponese ha inviato un migliaio di militari nelle zone colpite dal sisma per aiutare i soccorritori e altri 8.500 potrebbero essere dispiegati nelle prossime ore. Il Giappone è una nazione estremamente soggetta a terremoti e i fatti odierni hanno subito riportato alla mente quanto accadde a marzo 2011 quando un devastante terremoto seguito da un maremoto causarono l'incidente nucleare della centrale di Fukushima. Si prevede che scosse di assestamento potrebbero colpire la zona in cui si è verificato il sisma anche nei prossimi giorni.