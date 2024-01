Il Giappone ripiomba nell'incubo: terremoto e tsunami, ci sono vittime

01 gennaio 2024 a

Onde tra i tre e i 5 metri di altezza hanno raggiunto le coste del versante settentrionale del Giappone. È l'effetto delle scosse di terremoto registrate oggi lunedì 1 gennaio che hanno fatto scattare evacuazioni e allarme tsunami anche in Corea del sud e nelle regioni più orientali della Federazione russa. Il Giappone è stato scosso da un potente terremoto di magnitudo 7 della scala shindo, la più forte. La scossa principale è stata pari a magnitudo 7,6 e ha colpito vicino alla penisola di Noto, nella prefettura di Ishikawa, intorno alle 16:10 locali, spiega Japan Times. Almeno sei persone sarebbero rimaste intrappolate negli edifici crollati in seguito al sisma. Molte case sarebbero crollate a Ishikawa, oltre trentamila nella prefettura hanno perso la corrente. CI sarebbero almeno sei morti, riporta RainNews 24.

È stato emesso un allarme tsunami grave - il livello più alto di allerta - per la penisola di Noto della prefettura di Ishikawa, con l'agenzia meteorologica che ha avvertito di onde fino a 5 metri nella zona. Altre aree della costa del Mar del Giappone, da Hokkaido a Nagasaki, sono state sottoposte ad allerta tsunami, in altre le autorità hanno raccomandato di allontanarsi o salire in zone alte.

Torna l'incubo tsunami. "Correte verso l'alto", l'annuncio in tv dopo la maxi-scossa

L'allerta tsunami per le prefetture di Ishikawa, Niigata, Toyama e Yamagata invitava la popolazione a lasciare rapidamente le zone costiere, con onde di oltre 1,2 metri che hanno raggiunto il porto di Wajima della penisola di Noto, a Ishikawa, intorno alle 16:21, ha dichiarato l'agenzia. La NHK ha avvertito che le onde potrebbero essere state più alte a seconda del luogo esatto. In seguito l'emittente statale ha detto che onda tra 3 e 5 metri hanno iniziato a raggiungere la costa.

Intanto la Corea del Sud ha emesso un allarme sull’innalzamento del livello del mare in alcune parti del Mare Orientale a seguito del forte terremoto al largo della costa occidentale del Giappone. Lo riporta l’agenzia di stampa coreana Yonhap citando la Korea Meteorological Administration (KMA) che ha affermato che lo

tsunami potrebbe raggiungere la costa al largo della città orientale di Gangneung entro le 18,29, ora locale, e la città sud-orientale di Pohang entro le 19,17.

Lo tsunami minaccia anche l’isola russa di Sakhalin, nell’Oceano Pacifico settentrionale, e le città di Vladivostok e Nakhodka. Lo ha riferito la sede regionale del Ministero per le situazioni di emergenza, citato da Ria Novosti. "Le parti costiere della costa occidentale di Sakhalin potrebbero essere colpite dalle onde dello tsunami", afferma la pubblicazione. In alcune zone è stato attivato il sistema di allarme e la popolazione viene evacuata in luoghi sicuri. Le navi nei porti escono in mare aperto.