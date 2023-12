Israele-Hamas, “nessun piano per difendersi dall'attacco del 7 ottobre”. Idf nel mirino

30 dicembre 2023 a

Le forze israeliane di difesa non avevano alcun piano per fronteggiare un attacco su larga scala come quello lanciato da Hamas lo scorso 7 ottobre. A scriverlo il New York Times citando funzionari ed ex funzionari israeliani. "Non c'era alcun piano di difesa delle Idf per un attacco a sorpresa", ha spiegato Amir Avivi, ex vicecapo della Divisione di Gaza. "L'esercito non si prepara per cose che ritiene impossibili", ha aggiunto l'ex consigliere per la sicurezza nazionale israeliana Yaakov Amidror.

Per lunghe ore, secondo la ricostruzione del quotidiano americano, l'esercito israeliano non è stato in grado di comprendere la portata dell'attacco in corso, rispondendo lentamente e in modo inefficiente, inviando squadre troppo piccole e impreparate per affrontare un assalto di massa. In mancanza di direttive od ordini chiari, molte unità sono ricorse all'utilizzo di app come WhatsApp e Telegram per raccogliere informazioni su obiettivi e persone bisognose di assistenza con gruppi online improvvisati. Il governo di Israele ha promesso un'inchiesta sulla lenta risposta dell'esercito, ma la situazione svelata dal New York Times solleva interrogativi critici sulla preparazione e la prontezza delle forze di difesa di fronte a minacce impreviste.