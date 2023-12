Gaza, spunta la foto del "fantasma". "Zoppo e senza un occhio": cosa filtra

29 dicembre 2023 a

a

a

L'esercito israeliano ha annunciato che sta "espandendo le operazioni nell'area di Khan Younis", nel sud della Striscia di Gaza. Lo riporta il Times of Israel. L'Idf ha riferito di un incidente in cui i soldati della Brigata paracadutisti hanno individuato un agente di Hamas che usciva da un tunnel con un Rpg e in risposta hanno lanciato granate contro di lui e nel tunnel. L'esercito aggiunge che i paracadutisti hanno anche individuato uomini armati di Hamas all'interno di un edificio e hanno diretto il bombardamento dei carri armati contro di loro. Intanto, il canale televisivo israeliano Channel 12 ha condiviso una foto probabilmente recente di Mohammed Deif, il comandante delle brigate al-Qassam. L'ultimo scatto risaliva al 2001, quando fu rilasciato da un carcere dell’Autorità nazionale palestinese.

"Bimbi e uomini nudi e detenuti". Giallo sul video Cnn che inchioda Israele

Poco continua a filtrare su Mohammed Deif. Stando a quanto dichiarato dal media ebraico, però, sembrerebbe che all’uomo manchi un occhio e che sia claudicante. Pare inoltre che la fotografia sia stata ottenuta dalle forze di difesa di Tel Aviv durante la loro offensiva nella Striscia, ma non è stato specificato il momento in cui è stata scattata, né è stato possibile verificarne l’autenticità. Il cosiddetto "fantasma di Gaza" è uno dei principali bersagli di Israele. Negli anni hanno provato a ucciderlo per ben sette volte.