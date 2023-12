Ucraina, l'Austria dice no all'ingresso di Kiev nell'Unione europea

12 dicembre 2023 a

Il cancelliere austriaco Karl Nehammer si è detto contrario all’avvio dei negoziati per l’adesione dell’Ucraina all’Unione europea, «alle condizioni attuali». Rispondendo ai deputati del Partito della Libertà austriaco (Fpo), Petra Steger, Christian Hafenecker e Axel Kassegger durante la Commissione per gli affari europei del Parlamento austriaco, Nehammer ha spiegato che l’Austria non accetterebbe i colloqui di adesione con l’Ucraina nelle condizioni attuali, riporta Express.

Inoltre, secondo il cancelliere austriaco, non dovrebbe esserci alcun trattamento preferenziale per l’Ucraina, soprattutto rispetto alla Bosnia-Erzegovina, attualmente in trattative per l’adesione all’Ue. Nehammer ha anche sottolineato che non c’è stata una consultazione della presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen, con i leader di governo dei Paesi membri dell’Ue su eventuali negoziati per l’adesione di Kiev.