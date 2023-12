Argentina, Milei si insedia: "Ora misure choc". L'abbraccio di Orban e Zelensky

10 dicembre 2023 a

"Non ci sono soldi. Non c’è alternativa a misure shock". Il neo presidente argentino Javier Milei nel corso del suo discorso di insediamento annuncia subito riforme radicali. Le misure che ha in mente "avranno un impatto negativo sull’attività, sull’occupazione e sul numero di persone povere e indigenti. Ci sarà una stagflazione, ma non sarà molto diversa da quella degli ultimi 12 anni. Questa è l’ultima brutta bevanda da deglutire per iniziare la ricostruzione dell’Argentina. Ci sarà la luce alla fine della strada", ha detto l'ultraliberista che ha prestato giuramento al Congresso argentino ed è diventato ufficialmente il nuovo presidente. Milei, 53 anni, ha ricevuto dalle mani del presidente uscente Alberto Fernández, la fascia e il bastone presidenziali. Il nuovo presidente dell'Argentina governerà con un governo ridotto di ministri che provengono in gran parte da imprese private e non hanno precedenti esperienze politiche.

La vittoria di Milei rappresenta "una nuova speranza per l’America Latina", ha detto il primo ministro ungherese, Viktor Orbán, che ha partecipato a Buenos Aires alla cerimonia di insediamento del nuovo presidente dell’Argentina. "Oggi mi congratulo con il presidente Javier Milei per la sua schiacciante vittoria alle elezioni presidenziali in Argentina", ha sottolineato Orban in un post su ’X’. Orbán ha approfittato del suo viaggio a Buenos Aires per incontrare lo stesso Milei e anche l’ex presidente brasiliano, Jair Bolsonaro, e il leader di Vox, Santiago Abascal. All’inaugurazione di Milei erano presenti anche il presidente dell’Ucraina, Volodimir Zelensky; il presidente del Cile, Gabriel Boric; quello dell’Uruguay, Luis Lacalle Pou; del Paraguay, Santiago Peña e dell’Armenia, Vahagn Jachaturán. Ha partecipato anche il re di Spagna, Felipe VI.

Zelensky ha abbracciato il nuovo presidente argentino congratulandosi: "È un nuovo inizio per l’Argentina e auguro al presidente Milei e a tutto il popolo argentino di sorprendere il mondo col loro successo", ha scritto poi su Telegram postando il video del suo scambio con il collega, a margine della cerimonia di giuramento. "Sono sicuro che la cooperazione bilaterale tra Ucraina e Argentina continuerà ad espandersi", ha poi aggiunto Zelensky che ha avuto una breve conversazione con Orbán durante la cerimonia al parlamento argentina.