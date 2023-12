Ucraina, Zelensky mette in guardia gli Usa: "Per Putin un sogno che si avvera"

11 dicembre 2023 a

a

a

Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky, in visita ufficiale negli Usa, ha tenuto un discorso all’Università della Difesa Nazionale, che forma l’élite militare degli Stati Uniti e di altri 153 Paesi. Nell’occasione, Zelensky ha ringraziato la leadership statale e militare degli Stati Uniti «per il sostegno già fornito al nostro Paese». Il presidente ha ucraino ha ribadito la necessità di non dimenticare «il pericolo che la Russia continua a rappresentare per l’Europa e il mondo democratico». Per questo, «Putin deve essere sconfitto», ha sottolineato Zelensky. A prendere la parola è stato anche il segretario alla Difesa degli Stati Uniti Lloyd Austin secondo il quale «Zelensky e l’Ucraina sono un esempio vivente di patriottismo e della lotta di un Paese per la sua libertà».

Milei giura da presidente: "Ora misure choc". L'abbraccio di Orban e Zelensky

Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha dichiarato che l’Ucraina conta sugli Stati Uniti e che i ritardi negli aiuti militari sono «sogni che si avverano» per il leader russo Vladimir Putin. «Putin deve perdere», ha detto Zelensky in un discorso alla National Defense University di Washington. «Può contare sull’Ucraina e noi speriamo altrettanto di poter contare su di voi».