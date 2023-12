Hamas, spunta la mappa dettagliata compilata da una spia: "Conoscenze interne"

05 dicembre 2023 a

Tra i piani dettagliati di Hamas per l'attacco dello scorso 7 ottobre, l'esercito ha trovato la mappa di una base militare che quasi certamente fu compilata grazie a una spia. Lo ha fatto sapere il Guardian, che ha citato una fonte dell'intelligence israeliana. La mappa della base - ha detto la fonte - è molto "più dettagliata di quanto sarebbe stato richiesto dall'esercito stesso". "La compilazione di una mappa del genere - ha spiegato - può essere stata fatta solo utilizzando 'conoscenze interne': quasi certamente una spia di Hamas". Intanto, le Forze di difesa israeliane hanno lanciato nelle prime ore di oggi attacchi aerei sulla città di Jabalia, nel nord della Striscia di Gaza. Lo riporta il Jerusalem Post. Secondo il quotidiano israeliano l'esercito ha inoltre completato "un'altra fase della manovra di terra verso Khan Yunis, con particolare attenzione alla strada principale che porta dai campi verso il centro della città".

Anche il Regno Unito dà la caccia agli ostaggi di Hamas: la mossa su Gaza

L'ambasciatore iraniano all'Onu, Saeed Iravani, ha respinto le accuse del rappresentante britannico, secondo il quale Teheran ha un ruolo nella crisi palestinese attraverso i suoi delegati regionali. In una riunione del Consiglio di sicurezza del 29 novembre scorso, il rappresentante del Regno Unito aveva cercato di incolpare l'Iran per la crisi di Gaza. "Londra ignora il suo grande ruolo e la sua responsabilità riguardo all'attuale situazione in Medio Oriente, oltre alle sue politiche destabilizzanti che hanno portato alla sofferenza dei palestinesi", ha dichiarato Iravani ieri sera. Secondo la tv di Stato, l'alto diplomatico iraniano ha criticato il Regno Unito per "il costante sostegno ai crimini di genocidio e all'aggressione di Israele contro i palestinesi e i Paesi della regione".