Gaza, velivoli della Raf in volo sulla Striscia: parte la caccia agli ostaggi

Velivoli della Raf hanno iniziato a effettuare voli di ricognizione alla ricerca dei luoghi in cui vengono trattenuti gli ostaggi nella Striscia di Gaza. Lo riferisce SkyNews secondo cui dall’analisi dei dati dei voli emerge che due Shadow R1 sono decollati dalla base aerea di Akrotiri, a Cipro, e che i due velivoli sono stati ’visibili’ sul sito ’Flightradar24’ per poi ’scomparire’ quando si sono avvicinati a Gaza.

Sabato il Regno Unito aveva annunciato che avrebbe effettuato voli di ricognizione su Israele e Gaza per prendere parte agli sforzi per salvare gli ostaggi trattenuti nella Striscia dal terribile attacco del 7 ottobre in Israele perpetrato dai terroristi di Hamas. Il ministero della Difesa di Londra riferiva di velivoli «disarmati», che «non avranno un ruolo di combattimento e avranno il compito esclusivo di localizzare gli ostaggi. Solo le informazioni relative alla liberazione degli ostaggi verranno trasmesse alle autorità competenti». Cinque cittadini britannici risultano scomparsi in seguito all’attacco di Hamas e secondo, il governo britannico, nell’attacco sarebbero rimasti uccisi altri 12 cittadini britannici.