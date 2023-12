Medio Oriente, Antony Blinken all'attacco: "Chi ha violato la tregua"

01 dicembre 2023 a

a

a

La tregua tra Israele e Hamas è finita perché i miliziani palestinesi hanno deciso di violare l’accordo. Lo ha detto il Segretario di Stato americano Antony Blinken a Dubai, dove si trova per partecipare alla Cop28 sul clima. Israele ha diritto all’autodifesa, ha aggiunto Blinken spiegando che gli israeliani hanno avvertito gli abitanti della Striscia di Gaza di spostarsi in zone maggiormente sicure e al riparo dal pericolo.

Si lavora alla proroga della tregua, possibile stallo per il baby ostaggio Kfir

Quanto ai rapporti tra Hamas e Israele, le due parti stanno ancora parlando in modo indiretto degli ostaggi. Lo riferisce alla Cnn un funzionario del dipartimento di Stato che sta seguendo la missione di Antony Blinken, sottolineando che gli Stati Uniti credono che la pausa dei combattimenti potrebbe ricominciare. Il segretario di Stato Usa si è imbarcato sull’areo per lasciare Israele dopo che l’esercito israeliano ha ripreso i bombardamenti su Gaza. Secondo le fonti citate dell’emittente americana, le discussioni continuano nonostante il fatto che Hamas non abbia consegnato l’attesa lista degli ostaggi da rilasciare in quello che sarebbe dovuto essere l’ottavo giorno di tregua.