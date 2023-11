Israele, Biden vuole un giro di vite contro i coloni israeliani estremisti

19 novembre 2023 a

Il presidente degli Usa Joe Biden ha dato disposizione ai massimi funzionari americani di preparare divieti di visto e sanzioni per i coloni israeliani estremisti che attaccano i palestinesi in Cisgiordania. La notizia, dopo giorni di pressione nei confronti del numero uno statunitense, è stata data da Politico, che cita un documento interno alla Casa Bianca. Secondo il sito americano, Biden ha inviato la disposizione venerdì ad alti funzionari come il segretario di Stato, Antony Blinken, e il segretario al Tesoro, Janet Yellen, ordinando alle loro amministrazioni di “sviluppare opzioni politiche per un’azione rapida contro i responsabili di condotte violente in Cisgiordania”.

Nel frattempo anche 'Alto rappresentante Ue per la politica estera, Josep Borrell, ha invitato Israele ad "affrontare al massimo livello" la questione dei coloni in Cisgiordania, dove "ci sono più di 150 insediamenti illegali”. Pure l'Oms ha espresso preoccupazione per quanto sta accadendo nella West Bank: secondo l'Organizzazione mondiale della sanità Israele avrebbe cominciato a "perquisire le ambulanze", mentre a Gaza la risposta all'attacco compiuto da Hamas lo scorso 7 ottobre "è sempre più ingiustificabile", secondo il direttore generale Tedros Ghebreyesus intervenuto nel corso di un'assemblea delle Nazioni Unite.