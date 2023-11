Francia, arrestato calciatore del Nizza. "Incitamento all'odio", il video anti-Israele

24 novembre 2023 a

Un calciatore della Ligue 1 in manette per incitamento all’odio razziale per motivi religiosi. È stato arrestato Youcef Atal, terzino del Nizza che a ottobre era finito sotto indagine per aver condiviso un video del predicatore palestinese Mahmoud al-Hasanat che chiedeva a Dio di inviare «una giornata nera agli ebrei» e «di accompagnare la mano dei palestinesi se lanciano la pietra». Il gesto era successivo all’attacco di Hamas il 7 ottobre in Israele. Il difensore del Nizza, nazionale algerino, aveva già messo un ’mi piace' a un post dubbio dopo l’attacco alla basilica di Nizza nel 2020. Come riferisce il quotidiano locale Nice Matin, che riporta anche la notizia dell’arresto, è stato sospeso dal club, mentre la Lega calcio francese gli ha inflitto una sospensione di sette partite a partire da martedì 31 ottobre.

Il 16 ottobre, dopo la condivisione del video, la procura di Nizza aveva annunciato l’apertura di un’indagine preliminare per «apologia di terrorismo e pubblica provocazione all’odio o alla violenza». Sempre secondo Nice Matin «è stata infine mantenuta l’accusa di incitamento all’odio razziale per motivi religiosi». Atal, che è anche un giocatore della nazionale algerina, dopo aver postato il video lo aveva subito cancellato e si era scusato. Ma non è bastato, orggi la notizia dell'arresto.