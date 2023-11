Chirico fa impazzire l'eco-attivista "Quella kefiah...", fuoco e fiamme da Formigli

Gabriele Imperiale 24 novembre 2023 a

Annalisa Chirico-Ultima Generazione: 1 a 0. Durante la puntata di Piazzapulita infatti è andato in scena un siparietto ad altissima tensione tra la giornalista e l’attivista Tommaso Iuas. I due ospiti su La 7 di Corrado Formigli non si sono risparmiati da lanciarsi bordate reciproche. Iuas, kefiah al collo, contesta il poco spazio dato nel dibattito pubblico e mediatico al popolo palestinese: “Quasi mai riusciamo ad avere un'attivista palestinese – esordisce il membro di Ultima Generazione – una donna musulmana che ci parli di qual è la condizione a Gaza, di cosa sta succedendo a Gaza”. Chirico allora domanda: “Perché lei non va a Gaza? Ci sono 240 persone ostaggio di Hamas e lei mette la kefiah”.

L’attivista è visibilmente infastidito dall’intervento della giornalista e commenta polemico: “È esattamente questo il problema mediatico che dicevo: ‘perché non va a Gaza?’, perfetto”. Chirico mette a segno il punto: “Mi scusi, ma lei lo sa che quella kefiah non c’entra nulla con il clima?”. L’attacco della giornalista colpisce sempre più in profondità: “Perché non va a protestare a Gaza? Perché così fa il coraggioso senza aver paura”.

Che Chirico abbia colpito nel segno, lo dimostra la reazione di Iuas che alza i decibel: “Vede? Mi ha dato la possibilità – dice letteralmente urlando – di dare uno spazio a chi non ha mai spazio qui e lei la usa”. Mentre Formigli chiama la calma, la giornalista non si scompone e anzi continua a lanciare bordate. Prima lo invita a non “aver paura che in Italia si faccia un decreto sicurezza", e poi domanda: "Perché ha paura? Lei ha paura delle multe?”.