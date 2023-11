Israele-Hamas, liberati i primi ostaggi. Lo scambio con i detenuti palestinesi

24 novembre 2023 a

I primi 13 ostaggi israeliani rapiti nell'attacco di Hamas sono nelle mani delle autorità israeliane e sono in viaggio verso il valico di Kerem Shalom attraverso il quale entreranno in Israele. Gli ostaggi, donne e bambini, hanno lasciato la Striscia di Gaza dove è cominciata la tregua di 4 giorni e sono in viaggio con la Croce Rossa. Sono in buone condizioni, riferisce l'emittente Canale 12, citando un funzionario israeliano.

In totale sono state liberate 24 persone: 13 israeliani, 10 thailandesi e un filippino. La Croce Rossa ha confermato che 24 ostaggi che erano nelle mani di Hamas sono stati liberati. In un post su X, ha scritto: "Siamo sollevati di confermare il rilascio sicuro di 24 ostaggi. Abbiamo facilitato questo rilascio trasportandoli da Gaza al confine di Rafah, evidenziando l’impatto reale del nostro ruolo di intermediario neutrale tra le parti". Il primo gruppo di ostaggi liberati nell’ambito dell’accordo tra Israele e Hamas è composto da 13 israeliani, 10 thailandesi e un filippino, come reso noto dal ministero degli Esteri del Qatar che ha mediato l’intesa. In un primo momento si era parlato di 12 thailandesi liberati.

I residenti del kibbutz di Nir Oz avrebbero identificato due degli ostaggi che sono stati rilasciati da Hamas: Margalit Mozes di 77 anni e Adina Moshe di 72 anni mentre si trovavano su un veicolo della Croce Rossa. Lo riferisce il canale tv israeliano ’Channel 12’. Adina Moshe è stata rapita a Gaza dopo che suo marito, Said, è stato assassinato davanti ai suoi occhi. La famiglia ha scoperto il rapimento attraverso un video circolato sui social media che mostra Adina in sella a una moto che la porta a Gaza, costretta ad aggrapparsi agli assassini del marito per evitare di cadere. Margalit Mozes è stata rapita dalla sua casa a Nir Oz. Ha sconfitto il cancro, ma è stata fatta prigioniera senza le sue medicine.

Nel contesto dell'accordo Hamas-Israele, Il ministero degli Esteri del Qatar ha confermato che 39 donne e minori palestinesi sono stati rilasciati dalle prigioni israeliane. Il cessate il fuoco, che dovrebbe durare 4 giorni, permetterà complessivamente la liberazione di 50 ostaggi nelle mani di Hamas. In cambio, Israele si è impegnata a liberare 150 detenuti palestinesi attualmente nelle carceri israeliane.