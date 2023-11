Israele schiera l'unità 504, "esercito di spie" e caccia ad Hamas: che cos'è

22 novembre 2023 a

a

a

"Il governo israeliano, le forze israeliane di difesa e le forze di sicurezza continueranno la guerra per liberare tutti i rapiti, completare l'eliminazione di Hamas e garantire che Gaza non rappresenti una minaccia per lo Stato di Israele". Lo scrive l'ufficio del premier israeliano, Benjamin Netanyahu, in un comunicato diffuso dopo il raggiungimento dell'accordo con Hamas per la liberazione degli ostaggi in cambio di una tregua nei combattimenti nella Striscia di Gaza. Ma non è tutto. L'accordo tra il gruppo terroristico e Tel Aviv è stato "strutturato per favorire" il rilascio di altri ostaggi oltre ai 50 che saranno liberati in una prima fase. Questo è quanto ritiene un alto funzionario americano dopo il raggiungimento dell'intesa. Intanto si continua a parlare molto delle sorti del premier israeliano e delle sue responsabilità nel non aver saputo arginare le minacce dell'organizzazione politica e paramilitare islamista. Si vocifera di un riassetto di ruoli e, secondo il Jerusalem Post, la Unit 504 sarebbe sempre più al centro delle operazioni.

L'accordo per liberare almeno 50 ostaggi è realtà: l'intesa tra Israele e Hamas

Ma di cosa si tratta? Il motivo per cui le forze di difesa israeliane avrebbero deciso di affidare alla Unit 504 più importanza è che questa è stata decisiva nell'individuare e nel mirare gli ospedali di Gaza, sotto ai quali, come ormai sappiamo, si nascondono dei centri organizzati di potere del gruppo terroristico. Stando a quanto comunicato dall’Idf, dal 7 ottobre, la Unit 504 ha interrogato più di 500 fedayn e, dall'inizio dell’operazione di terra nella Striscia, ha arrestato almeno 300 islamisti e “segnalato” centinaia di siti collegati ad attività terroristiche.

Medio Oriente, tregua Israele-Hamas per rilascio ostaggi

Questa squadra di spie, sempre considerando quanto si legge sul Jerusalem Post e come riporta Il Giornale, ha ricevuto migliaia di chiamate da parte di tutti quei palestinesi che hanno scelto di stare dalla parte di Israele e di schierarsi, dunque, contro Hamas. Ma oltre a essere decisiva nella conduzione degli interrogatori e nel tracciare attività poco lecite, l'Unità 504 ha ideato un programma che rende possibile visualizzare la città di Gaza ed è riuscita così a scovare già molti tunnel attraverso cui il gruppo riesce a infiltrarsi e a comunicare con l'esterno.