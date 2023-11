Israele-Hamas, l'accordo sugli ostaggi è realtà: tregua e almeno 50 persone liberate

22 novembre 2023 a

Un importante passo in avanti nella guerra in Medio Oriente. Il governo israeliano ha approvato l'accordo che garantirà il rilascio di circa 50 ostaggi rapiti a Gaza durante l'attacco terroristico del 7 ottobre. "Il governo israeliano è impegnato a riportare a casa tutti i rapiti. Stasera il governo ha approvato il progetto della prima fase del raggiungimento di questo obiettivo, secondo il quale almeno 50 persone rapite, donne e bambini, saranno rilasciati nell’arco di quattro giorni, durante i quali ci sarà una pausa nei combattimenti", ha scritto in una nota l'ufficio del premier israeliano, Benjamin Netanyahu.

Il Qatar ha poi confermato l'accordo per un cessate il fuoco temporaneo tra Israele e Hamas in cambio del rilascio degli ostaggi detenuti dall'organizzazione palestinese, specificando che l'inizio della tregua verrà annunciato nelle prossime 24 ore. La pausa nei combattimenti durerà 4 giorni: ”L'inizio della pausa sarà annunciato entro le prossime 24 ore e durerà quattro giorni, salvo proroga - si legge nella nota -. L’accordo prevede il rilascio di 50 donne e bambini civili in ostaggio attualmente detenuti nella Striscia di Gaza in cambio del rilascio di un certo numero di donne e bambini palestinesi detenuti nelle carceri israeliane. Il numero delle persone rilasciate aumenterà nelle fasi successive dell'attuazione dell'accordo".

In un comunicato Hamas ha affermato di aver accolto con favore la "tregua umanitaria" approvata da Israele: ”Le disposizioni di questo accordo sono state formulate secondo la visione della resistenza e dei suoi fattori determinanti che mirano a servire il nostro popolo e ad aumentare la sua fermezza di fronte all’aggressione”. Un alto funzionario americano, dopo il raggiungimento dell’intesa, ha fatto sapere che l’accordo tra Hamas e Israele è stato "strutturato per favorire" il rilascio di altri ostaggi oltre ai 50 che saranno liberati in una prima fase.