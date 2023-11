Milano, cartelli pro Hamas al corteo per la Palestina: “Siamo con loro”

04 novembre 2023 a

Sono comparsi anche cartelli pro Hamas nel corteo di Milano, con le persone scese in piazza per la Palestina mentre la Lega ha indetto un’altra manifestazione pro Israele. A tenere in mano i cartelli per i terroristi è stato un gruppo di tre persone italiane. Sui manifesti si legge chiaramente «Con Hamas, le brigate Ezzedin al-Qassam e il popolo palestinese». Sotto, una firma: «Partito Marxista-Leninista italiano». Avvicinati da Adnkronos, i manifestanti hanno così giustificato il loro sostegno al gruppo: «Hamas rappresenta l’unica vera resistenza per la Palestina e anti-imperialista. Ecco perché siamo con loro».

«Netanyahu assassino», alcune delle grida dei manifestanti. Gli organizzatori hanno proiettato, sulla sede del palazzo dell’Inps, un video «in cui saranno mostrati i crimini commessi da Netanyahu e dimostrate le complicità di Salvini e Meloni». Il corteo si è fermato pure in via Pantano. «Siamo di fronte a Confindustria», l’annuncio al microfono una ragazza. Sono stati accesi alcuni fumogeni che hanno illuminato di rosso la scena: «A Confindustria diciamo che vi boicotteremo, vi denunceremo, e non vi lasceremo in pace perché siete complici di un genocidio».