Medio Oriente, “gli stranieri restano a Gaza”. Cosa vuole Hamas in cambio

04 novembre 2023 a

a

a

Hamas sta impedendo ai cittadini stranieri di lasciare Gaza fino a quando Israele non garantirà che le ambulanze dall’enclave palestinese possano raggiungere il valico di Rafah verso l’Egitto. Ad affermarlo alla Cnn è un funzionario statunitense che ha familiarità con la situazione: la richiesta arriva dopo che Israele ha ammesso venerdì di aver attaccato un’ambulanza fuori dall’ospedale Al-Shifa di Gaza City, la più grande struttura medica dell’enclave. Il veicolo era in un convoglio diretto a Rafah, che è l’unica opzione rimasta per entrare e uscire da Gaza mentre è in corso l’attacco israeliano al territorio. Israele ha affermato che l’ambulanza era usata dai combattenti di Hamas.

L'intelligence ha evitato il peggio: israeliani di tutto il mondo a rischio attentati

Il Comitato Internazionale della Croce Rossa ha confermato di essere stato informato del convoglio, ma di non avere nessuna delle proprie ambulanze presenti al momento dell’attacco. «Anche se non fossimo presenti, si tratta comunque di un convoglio medico, e qualsiasi violenza contro il personale medico è inaccettabile», ha detto sabato il Cicr. Più di 700 cittadini stranieri avrebbero dovuto lasciare Gaza attraverso il valico di Rafah sabato, secondo una fonte ufficiale sul lato egiziano del valico. La Cnn ha riferito venerdì che gli sforzi iniziali per garantire un passaggio sicuro per i cittadini stranieri a Gaza sono stati ostacolati in parte da Hamas.