Medio Oriente, che fa Hamas con le ambulanze. Retroscena di guerra

04 novembre 2023 a

a

a

L’ambulanza della Mezzaluna Rossa Palestinese (PRCS) colpita dall’aviazione israeliana trasportava armi e miliziani di Hamas. È la versione fornita da fonti militari dello stato ebraico dopo che, anche secondo funzionari statunitensi citati da Haaretz, il movimento islamista usa i mezzi di soccorso per portare i suoi uomini dalla Striscia di Gaza in Egitto attraverso il valico di Rafah. L’ambulanza sarebbe stata colpita a pochi metri di distanza dall’ospedale Al-Shifa di Gaza City in un attacco che, secondo fonti locali, ha ucciso 15 persone e ne ha ferite altre 60. Un giornalista dell’AFP presente sulla scena ha visto diversi corpi accanto all’ambulanza danneggiata fuori dall’ospedale. L’esercito israeliano ha dichiarato di aver colpito un’ambulanza «utilizzata da una cellula terroristica di Hamas in prossimità della loro posizione nella zona di battaglia», uccidendo numerosi terroristi. Un’altra ambulanza, appartenente al ministero della Salute, è stata «presa di mira» a circa un chilometro dall’ospedale, provocando feriti e danni, ha detto il PRCS. Hamas ha negato che all’interno dei veicoli ci fossero miliziani, sostenendo che, invece, trasportavano feriti verso il valico di Rafah.

Anche gli Usa combattono a Gaza? La rivelazione sul blitz nei cieli della Striscia

Secondo il PRCS, il convoglio, composto da quattro ambulanze del ministero della Salute gestito da Hamas e una del PRCS, aveva lasciato l’ospedale di Al-Shifa e si era diretto a sud. Era dovuto tornare indietro a causa di un tratto di strada «bloccato da grandi quantità di macerie» causate dai bombardamenti e mentre tornava verso l’ospedale, un primo missile ha colpito un’ambulanza del ministero della Sanità, danneggiando il veicolo e ferendo le persone all’interno. Un secondo attacco mortale ha colpito l’ambulanza della PRCS, che trasportava una donna ferita, mentre si avvicinava ai cancelli di Al-Shifa, ha riferito la Mezzaluna Rossa palestinese. Ma secondo un alto funzionario americano, Hamas ha cercato di far uscire di nascosto i suoi combattenti da Gaza usando ambulanze e ritardando gli sforzi per evacuare i cittadini stranieri attraverso Rafah. Hamas ha fornito all’Egitto e agli Stati Uniti un elenco dei feriti gravi che intendeva evacuare, insieme alle migliaia di cittadini stranieri che cercavano di andarsene ma agenti statunitensi ed egiziani hanno scoperto che un terzo dei nomi erano combattenti di Hamas, nessuno dei quali era tra i 76 palestinesi feriti e alla fine evacuati.