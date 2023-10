Medio Oriente, il Qatar preme per un accordo sugli ostaggi tra Israele e Hamas

29 ottobre 2023 a

Il Qatar come uno dei protagonisti principale della guerra in Medio Oriente. Il portavoce del Ministero degli Esteri dell’emirato, Majed Al-Ansari, ha dichiarato che le parti coinvolte nei negoziati per il rilascio degli ostaggi stanno valutando la possibilità di un accordo di scambio di prigionieri. Secondo il portavoce la gestione della questione degli ostaggi da parte di Hamas è condotta in modo caotico: “I colloqui sono in corso con tutte le parti 24 ore su 24 per assicurarci di raggiungere un accordo, e speriamo di riuscirci. L’espansione dell'attività militare di Israele a Gaza rende questo difficile. Ma nonostante l'espansione delle attività, oggi Netanyahu ha menzionato i colloqui di mediazione per un accordo sul rilascio dei prigionieri. Un portavoce di Hamas ha detto pochi minuti fa che sono pronti per uno scambio di prigionieri. Gli sforzi faranno in modo di portare al rilascio di altri ostaggi”.

Inoltre il Qatar ha fatto sapere ritiene che non abbia senso la chiusura dell’ufficio di Hamas a Doha, anzi mantenere aperta una linea di comunicazione con il politburo del movimento islamista serve in questo momento nella trattativa per gli ostaggi e più in generale a “creare la pace”. “Questo canale è stato molto utile nel contrastare l’escalation che ha avuto luogo. Pertanto, finché questo canale è utile per creare la pace, dobbiamo averlo. Non possiamo permetterci di perderlo”, le parole di Al-Ansari dopo la pressione ricevuta dal Qatar nelle ultime ore.