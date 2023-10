Iran, Raisi minaccia Israele: “Superate le linee rosse”. Intervento in vista?

29 ottobre 2023 a

L’ombra di una guerra allargata si allunga sempre di più sul Medio Oriente. “Israele ha superato le linee rosse e potrebbe costringere tutti a intervenire”, è questo il contenuto del messaggio che si legge in un post pubblicato sull’account del presidente iraniano Ebrahim Raisi sul social X mentre proseguono le operazioni israeliane nella Striscia di Gaza, controllata da Hamas, dopo il terribile attacco del 7 ottobre del gruppo in Israele.

“I crimini del regime sionista hanno superato le linee rosse, fatto che potrebbe costringere tutti a intervenire. Washington - sottolinea Raisi in riferimento ai moniti Usa - ci chiede di non fare nulla, ma continua ad assicurare ampio sostegno a Israele. Gli Stati Uniti hanno inviato messaggi all’asse della resistenza (le forze sostenute dall’Iran in Medio Oriente, Hamas e gli Hezbollah libanesi compresi), ma hanno ricevuto una risposta chiara sul campo di battaglia”. Nel caso in cui si arrivasse ad un intervento diretto dell’Iran il timore di molti esperti di geopolitica è che si rischierebbe di sfociare in una guerra globale per le successive reazioni a catena.