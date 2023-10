Medio Oriente, Biden chiama Netanyahu. Cosa si sono detti su Gaza

29 ottobre 2023 a

Telefonata tra Benyamin Netanyahu e Joe Biden. L'ha reso noto l’ufficio del premier israeliano dopo che il contatto con il presidente americano era stato anticipato dal consigliere per la sicurezza nazionale della Casa Bianca, Jake Sullivan. Si tratta del primo contatto tra i due, da quando venerdì le forze di difesa israeliane «hanno ampliato» l’operazione a Gaza, con l’ingresso delle truppe di terra.

Intanto l’amministrazione Biden si sta preparando alla possibilità che la guerra fra Israele e Hamas si espanda in Medio Oriente, concentrandosi in particolare sull’assicurarsi che le forze Usa nella regione abbiano una protezione adeguata. È quanto riporta la testata Axios, citando fonti statunitensi e israeliane. «L’allarmante prospettiva di un’escalation regionale, alimentata da una serie di scaramucce oltre ai combattimenti a Gaza, aleggia in molte conversazioni interne ed esterne tra gli alti funzionari della Casa Bianca», scrive Axios. Secondo un alto funzionario israeliano citato dalla testata, ne hanno discusso il segretario alla Difesa Lloyd Austin e il ministro della Difesa israeliano Yoav Gallant in una telefonata avuta venerdì, alcune ore dopo che l’esercito israeliano aveva ampliato le operazioni a Gaza. Sempre secondo Axios, il ministro della Difesa saudita Khalid bin Salman dovrebbe recarsi in visita a Washington lunedì 29 ottobre per colloqui con alti funzionari dell’amministrazione Biden, una visita che era in programma già prima dell’attacco di Hamas del 7 ottobre nel sud di Israele.