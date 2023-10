Medio Oriente, Jake Sullivan contro i coloni israeliani in Cisgiordania

29 ottobre 2023 a

a

a

Medio Oriente, tengono banco i delicati equilibri tra israeliani e palestinesi. Il consigliere per la Sicurezza Nazionale degli Stati Uniti condanna la violenza perpetrata dai coloni israeliani in Cisgiordania. «È totalmente inaccettabile la violenza dei coloni estremisti contro persone innocenti in Cisgiordania». Così il consigliere per la Sicurezza Nazionale della Casa Bianca, Jake Sullivan, ha condannato l’ondata di violenza da parte di coloni israeliani in Cisgiordania dall’inizio della guerra a Gaza.

Il Qatar va in pressing su Israele e Hamas. Svolta in vista sugli ostaggi?

«Questo è un problema in corso - ha detto intervistato dalla Cnn - Ci aspettiamo di vedere l’intervento del governo. Ci aspettiamo che questi coloni estremisti che compiono questi atti di violenza vengano messi di fronte alle responsabilità». «Noi crediamo che il premier Netanyahu abbia la responsabilità di tenere a freno i coloni estremisti in Cisgiordania che, come ha detto il presidente Biden nei giorni scorsi, gettano benzina sul fuoco», ha concluso il consigliere della Casa Bianca. Dall’inizio della guerra, almeno 7 palestinesi sono stati uccisi da coloni in Cisgiordania.