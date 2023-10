Medio Oriente, Lavrov mette in guardia sulla distruzione di Gaza

28 ottobre 2023 a

a

a

La distruzione della Striscia di Gaza e lo sfollamento forzato di 2,2 milioni di persone provocheranno una catastrofe che durerà per secoli. Lo ha detto il ministro degli Esteri russo Sergei Lavrov che, in un’intervista all’agenzia di stampa Belta, ha affermato che «se Gaza viene distrutta, se 2 milioni di residenti vengono espulsi come stanno proponendo alcuni esponenti politici in Israele e all’estero, questo creerà una catastrofe per molti, molti decenni, se non secoli».

"Lasciate le zone a rischio". L'appello di Tajani agli italiani in Libano

Sergei Lavrov ha quindi aggiunto che «ovviamente, dobbiamo fermarci. E dobbiamo annunciare programmi umanitari per salvare la popolazione che è sotto assedio: niente acqua, niente elettricità, niente cibo, niente riscaldamento, niente di tutto questo». La Russia, ha spiegato, mantiene contatti con Israele. «Stiamo inviando segnali agli israeliani, manteniamo pieni contatti con loro, il nostro ambasciatore comunica con loro regolarmente, stiamo inviando un segnale sulla necessità di cercare una soluzione pacifica e di non completare l’annunciata strategia della terra bruciata a Gaza», ha detto Lavrov.