Medio Oriente, Tajani fa un appello agli italiani in Libano: lasciate zone a rischio

Medio Oriente, Antonio Tajani rivolge un appello agli italiani in Libano. «Invitiamo tutti gli italiani che vivono nel sud del Libano ad abbandonare le zone a rischio». Lo ha detto il vicepremier e ministro degli Esteri Antonio Tajani intervistato al Tg2. Il vicepremier ha ricordato che nel Paese ci sono anche 1.300 militari italiani e ha sottolineato che loro «non corrono alcun pericolo».

Il ministro degli Esteri ha affrontato anche la questione turisti. La situazione è «tranquilla in Egitto e Giordania, tranquillizziamo anche i turisti» che sono in questi due Paesi, non sono in pericolo. Lo ha detto il vicepremier e ministro degli Esteri Antonio Tajani intervistato al Tg2. Tajani ha spiegato che «le zone turistiche in Giordania sono lontane» da quelle che possono essere più rischiose e che in Egitto «non sono stati segnalati pericoli di alcun tipo». Quanto ai 14 italiani che sono nella Striscia di Gaza, «sono tutti salvi», e «non ci sono rischi in questo momento». Il vicepremier ha sottolineato che, comunque, resta prioritario farli uscire dalla Striscia. Tajani ha spiegato che tutti e 14 si trovano «sotto la linea rossa, che separa la zona di Gaza City, quella più a rischio, dal resto della Striscia».