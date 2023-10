Medio Oriente, missili nel cielo di Israele. Le forze di Tel Aviv lo intercettano

28 ottobre 2023 a

a

a

Missili nei cieli di Israele. Le forze israeliane (Idf) hanno confermato che la difesa aerea ha intercettato un missile terra-aria sparato dal Libano con l’obiettivo di colpire un drone militare israeliano, che non è stato danneggiato. Lo riferisce il Times of Israel. Le Idf hanno reso noto che stanno operando in risposta.

"Basta con la follia". L'appello di Erdogan. Con chi si schiera la Turchia

Intanto la direzione dell’aeroporto internazionale Rafiq Hariri a Beirut ha diffuso istruzioni e linee guida da seguire in caso in cui dovesse rendersi necessaria un'evacuazione di emergenza dello scalo. Il direttore generale dell’aeroporto, Fadi Al Hassan, ha confermato che «la circolare diffusa sull’evacuazione dell’aeroporto in caso di emergenza è una procedura di routine e ogni aeroporto del mondo ha un piano di emergenza».