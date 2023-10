Medio Oriente, Elon Musk garantirà Internet alle Ong di Gaza

28 ottobre 2023 a

Elon Musk ha sollecitato le organizzazioni riconosciute a livello internazionale che operano a Gaza di contattare SpaceX per fornire il servizio ’Starlink’ all’enclave palestinese. «Starlink supporterà la connettività alle organizzazioni umanitarie riconosciute a livello internazionale a Gaza», ha scritto il miliardario su X, il social network di cui è proprietario. Musk ha dato l’annuncio rispondendo a un post della deputata statunitense Dem, Alexandria Ocasio-Cortez: «Tagliare tutte le comunicazioni a una popolazione di 2,2 milioni di persone è inaccettabile. Giornalisti, professionisti medici, sforzi umanitari e innocenti sono tutti in pericolo. Non so come si possa difendere un atto del genere. Gli Stati Uniti hanno sempre nella storia denunciato questa pratica».

Dal canto suo, però, il miliardario Elon Musk ha anche attaccato gli Stati Uniti pubblicando una mappa dell’Iran attorniata dalle basi militari Usa. Accanto alla cartina, il proprietario di X scrive infatti un post: «L’Iran vuole la guerra. Guarda quanto vicino al loro Paese hanno messo le nostre basi militari».